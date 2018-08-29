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Ватикан обвинили в сокрытии педофилии среди священников
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В США рассказали о сокрытии Ватиканом фактов педофилии среди священников 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Ватикан знал о случаях педофилии среди католических священников в США, но скрывал это, заявил во вторник генеральный прокурор штата Пенсильвания Джош Шапиро.
В конце июля на фоне обвинений в педофилии в отставку ушел архиепископ Вашингтона кардинал Теодор Маккэррик. Кроме того, СМИ со ссылкой на доклад коллегии присяжных сообщили, что из внутренних документов католических епархий в американском штате Пенсильвания следует, что более 300 священникам были небезосновательно предъявлены обвинения в сексуальных домогательствах в отношении более чем тысячи детей. События происходили на протяжении нескольких десятилетий.
"Есть конкретные примеры, когда, когда имели место злоупотребления, священники, епископы лгали прихожанам, лгали правоохранительным органам, общественности, но затем документировали все злоупотребления в (своих) секретных архивах, которыми они часто делились с Ватиканом. Есть конкретные примеры, когда Ватикан знал об этих злоупотреблениях и он был вовлечен в (их) сокрытие", — заявил Шапиро в интервью телеканалу CBS.
Вместе с тем он не стал говорить о том, знал ли о таких случаях папа Римский.
По словам генпрокурора, с тех пор как две недели назад была открыта специальная горячая линия, на нее позвонили 733 человека, которые поделились информацией о случаях педофилии в римско-католической церкви в США.
В то же время представители Вашингтонской епархии римско-католической церкви заявили телеканалу, что никогда не скрывали подобные преступления и проводили расследования по таким сообщениям, как только они поступали.
Ранее стало известно, что исполнительный комитет конференции католических епископов США (USCCB) постановил провести собственное расследование случаев педофилии.
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