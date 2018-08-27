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Audi угнали во время тест-драйва в Москве
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Неизвестный угнал Audi во время тест-драйва в Москве 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В районе Кузьминки неизвестный под предлогом покупки автомобиля угнал Audi класса "люкс". Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МВД России по региону.
"По адресу: ул. Зеленодольская, д. 21, корп. 1, неизвестный под предлогом покупки автомобиля Audi скрылся на данном автомобиле. По данному факту проводится проверка", — сообщили в пресс-службе ведомства.
Также источник в правоохранительных органах рассказал, что злоумышленник угнал Audi A7.
Для поимки угонщика в Москве объявили план-перехват.
Ранее сообщалось, что в Пресненском районе столицы неизвестный совершил кражу автомобиля Mercedes за 3,8 млн рублей, который ему предоставили по ошибке.
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