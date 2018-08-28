Раскрыто исчезновение альпинистов на Эльбрусе 30 лет назад

На склоне горы Эльбрус обнаружили тело женщины, попавшей под снежную лавину более 30 лет назад. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) РФ по Карачаево-Черкесской Республике.

Останки женщины 1951 года рождения были найдены на высоте более четырех тысяч метров вместе с ее личными вещами и альпинистским снаряжением. Альпинистка погибла, когда ей был 31 год.

Документы, которые нашли в личных вещах женщины, хорошо сохранились, поэтому спасатели установили ее личность. Погибшая оказалась Еленой Базыкиной, уроженкой Новой Ладоги Ленинградской области . При ней имелись паспорт, деньги, авиабилеты из Москвы в Минеральные Воды и обратно, а также багажная квитанция.

Следователи выяснили, что Базыкина пропала в апреле 1987 года. Она совершала восхождение на Эльбрус в составе группы из пяти человек. Возглавлял группу инструктор по фамилии Лыков. Поиски альпинистов завершились безрезультатно.

Только в 2018 году благодаря аномальной жаре ледники Эльбруса подтаяли и обнажили место гибели одной из туристок. Ее тело эвакуировали с Эльбруса сотрудники МЧС . Медики провели экспертизу и установили, что у женщины имеются множественные переломы конечностей и рёбер. Эти травмы свидетельствуют о том, что она попала под лавину.

Сейчас следователи ищут родственников Базыкиной, а спасатели пытаются отыскать тела остальных пропавших альпинистов.

По данным портала Проект Alp, в ту группу, помимо инструктора В. Лыкова и Базыкиной, входили И. Караваев, Илюхин и В. Лапина. Они были членами Ленинского клуба туристов. Группа поднималась на Западную вершину через ледопад Балкбаши, заночевала на плато, но вниз не спустились. В ходе поисков в 1988 году на Западном плато Эльбруса были найдены останки Илюхина и Караваева. Их тела с горы не забрали. Почему, Проект Alp не уточняет.