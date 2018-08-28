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Раскрыто исчезновение альпинистов на Эльбрусе 30 лет назад
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Раскрыто исчезновение альпинистов на Эльбрусе 30 лет назад 

Рамблер 49 минут назад
Фото: РИА Новости
На склоне горы Эльбрус обнаружили тело женщины, попавшей под снежную лавину более 30 лет назад. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) РФ по Карачаево-Черкесской Республике.
Останки женщины 1951 года рождения были найдены на высоте более четырех тысяч метров вместе с ее личными вещами и альпинистским снаряжением. Альпинистка погибла, когда ей был 31 год.
Документы, которые нашли в личных вещах женщины, хорошо сохранились, поэтому спасатели установили ее личность. Погибшая оказалась Еленой Базыкиной, уроженкой Новой Ладоги Ленинградской области. При ней имелись паспорт, деньги, авиабилеты из Москвы в Минеральные Воды и обратно, а также багажная квитанция.
Следователи выяснили, что Базыкина пропала в апреле 1987 года. Она совершала восхождение на Эльбрус в составе группы из пяти человек. Возглавлял группу инструктор по фамилии Лыков. Поиски альпинистов завершились безрезультатно.
Только в 2018 году благодаря аномальной жаре ледники Эльбруса подтаяли и обнажили место гибели одной из туристок. Ее тело эвакуировали с Эльбруса сотрудники МЧС. Медики провели экспертизу и установили, что у женщины имеются множественные переломы конечностей и рёбер. Эти травмы свидетельствуют о том, что она попала под лавину.
Сейчас следователи ищут родственников Базыкиной, а спасатели пытаются отыскать тела остальных пропавших альпинистов.
По данным портала Проект Alp, в ту группу, помимо инструктора В. Лыкова и Базыкиной, входили И. Караваев, Илюхин и В. Лапина. Они были членами Ленинского клуба туристов. Группа поднималась на Западную вершину через ледопад Балкбаши, заночевала на плато, но вниз не спустились. В ходе поисков в 1988 году на Западном плато Эльбруса были найдены останки Илюхина и Караваева. Их тела с горы не забрали. Почему, Проект Alp не уточняет.
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