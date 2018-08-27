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На Эльбрусе нашли пропавшую 30 лет назад альпинистку
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В Карачаево-Черкесии начали проверку после обнаружения тела пропавшей 30 лет назад альпинистки 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Карачаево-Черкесии организовали проверку после обнаружения тела альпинистки Елены Базыкиной, пропавшей 30 лет назад на Эльбрусе.
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на СУ СК России по региону.
Базыкина — уроженка Новой Ладоги (Ленинградская область). При ней сохранились все документы, деньги и авиабилеты.
По имеющимся данным, в районе, где нашли её тело, в 1987 году под лавиной погибла группа альпинистов из пяти человек. Тогда поиски жертв были безрезультатны.
В настоящее время идёт поиск родственников Базыкиной.
Ранее сообщалось, что тело женщины обнаружила группа туристов на Эльбрусе на высоте около 4000 м.
Также «Ридус» сообщал, что следователи устанавливают обстоятельства гибели альпиниста от удара молнии на Эльбрусе.
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