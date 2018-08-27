Шприц, насильник и клофелин: смерть школьницы из Москвы

Шприц, насильник и клофелин: как погибла школьница из Москвы

СК расследует смерть 14-летней школьницы, тело которой было найдено в воскресенье в центре Москвы . Следователи задержали 44-летнего Владислава Каньшина в подозрении в убийстве девочки. По данным следствия, накануне он вместе с несовершеннолетней принимал сильнодействующие вещества. После обысков в его квартире силовики изъяли женское белье, четыре флакона гель-смазки, пододеяльник со следами крови, а также шприц с иглой.

Напомним, что тело девочки обнаружили в центре Москвы утром 26 августа — оно находилось вблизи жилого дома на улице Подвойского, которая расположена на Пресне между улицей Антонова-Овсеенко и Звенигородским шоссе.

Видимых телесных повреждений на теле найдено не было. СК возбудил уголовное дело по факту произошедшего и назначил судебно-медицинскую экспертизу для выявления причин смерти.

Позже следователи выяснили, что в ночь на 26 августа девочка была в квартире с 44-летним Владиславом Каньшиным. Вместе с ним она распивала спиртные напитки.

«Во время застолья мужчина, предположительно, подсыпал потерпевшей вещество неизвестного происхождения, от которого ребенок скончался», — сообщил собеседник агентства «Москва».

Сам подозреваемый заявил правоохранителям, что школьница оказалась в его съемной квартире после того, как поссорилась с родителями. Ночью она пожаловалась на ухудшение самочувствия, после чего мужчина пошел в аптеку за лекарством. По его словам, вернувшись домой, он обнаружил девочку мертвой. Каньшин испугался и, чтобы избежать обвинений в убийстве, вынес тело ребенка во двор.

«Он проживал в том же доме, возле которого и нашли тело девочки. При просмотре камер видеонаблюдения, установленных на подъезде, видно, как в 03:38 мск 26 августа мужчина выносит на руках подростка и кладет его на землю, после чего обратно заходит в подъезд», — сообщил источник в правоохранительных органах ТАСС.

Впоследствии полицейские задержали Каньшина по подозрению в причастности к убийству. Из его квартиры изъяли значимые для следствия предметы.

«В том числе, более 20 отпечатков пальцев, кожаный ремень, комплект женского белья, четыре флакона геля-лубриканта, бутылку виски, два рюкзака с личными вещами, наволочку, две подушки, пододеяльник со следами крови, четыре веревки, бесцветную жидкость из стакана, осколки стекла, сотовый телефон и шприц с иглой. Не исключено, что между подозреваемым и убитой был сексуальный контакт», — заявил источник агентства «Москва» в правоохранительных органах столицы.

Он добавил, что Каньшин является учредителем компании «Огни Москвы», которая занимается инженерно-техническим проектированием.

По данным источника РИА «Новости» в правоохранительных органах, мужчина решил отравить 14-летнюю школьницу из-за ссоры.

«По версии следствия, он совершил убийство в ходе конфликта, который внезапно возник на почве личных неприязненных отношений», — отметил собеседник агентства.

По его словам, подозреваемый имел умысел на совершение преступления и пошел на него осознанно.

На данный момент, по словам представителя СК по Москве Юлии Ивановой, следователи работают с подозреваемым и восстанавливают картину происшествия. Силовики допрашивают родственников, знакомых, соседей и возможных очевидцев произошедшего. Они также выясняют, в каких условиях жила погибшая школьница.

Телеграм-канал Mash в свою очередь сообщает, что медики нашли на теле 14-летней девочки следы сексуального насилия. Кроме того, после обыска из квартиры мужчины были изъяты запасы клофелина. Это лекарство в небольших дозах оказывает успокаивающее действие и снижает кровяное давление. Однако, поскольку это сильнодействующий препарат, большая дозировка может привести к трагическим последствиям. Смешивание клофелина с алкоголем может привести к смертельному исходу.

Телеграм-канал также отмечает, что у Каньшина есть судимость за мошенничество.

Отметим, что в конце июля 2018 года следователи задержали 44-летнего москвича по подозрению в изнасиловании 15-летней школьницы из Санкт-Петербурга

По данным местной прессы, инцидент произошел в июне текущего года. Мужчина приехал в Санкт-Петербург и решил заманить несовершеннолетнюю девушку на съемную квартиру, расположенную на Васильевском острове. Там, по данным следствия, он трижды изнасиловал ее. О произошедшем полицейским рассказал отец потерпевшей.