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Девушку с ВИЧ осудили за укус полицейского
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В Вологде девушка с ВИЧ, укусившая полицейского, получила условный срок 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Суд в Вологде приговорил к условному сроку 16-летнюю больную ВИЧ девушку, которая укусила и оцарапала полицейского, сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Юная вологжанка признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти).
По данным СК, 16-летняя страдающая ВИЧ-заболеванием обвиняемая самовольно покинула детское социальное учреждение, в связи с чем разыскивалась полицией.
"В ночь на 9 марта 2018 года девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения на улице Чехова областного центра, когда ее обнаружил наряд полиции. При попытке убежать обвиняемая оцарапала и укусила полицейского за руку, чем причинила представителю власти физическую боль и создала угрозу заражения ВИЧ-инфекцией", — говорится в сообщении.
Ведомство сообщает, что несовершеннолетней назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. Кроме того, с нее взыскано в пользу потерпевшего 10 тысяч рублей, отмечается в сообщении.
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