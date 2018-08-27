Девушку с ВИЧ осудили за укус полицейского

В Вологде девушка с ВИЧ, укусившая полицейского, получила условный срок

Суд в Вологде приговорил к условному сроку 16-летнюю больную ВИЧ девушку, которая укусила и оцарапала полицейского, сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления Следственного комитета

Юная вологжанка признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти).

По данным СК, 16-летняя страдающая ВИЧ-заболеванием обвиняемая самовольно покинула детское социальное учреждение, в связи с чем разыскивалась полицией.

"В ночь на 9 марта 2018 года девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения на улице Чехова областного центра, когда ее обнаружил наряд полиции. При попытке убежать обвиняемая оцарапала и укусила полицейского за руку, чем причинила представителю власти физическую боль и создала угрозу заражения ВИЧ-инфекцией", — говорится в сообщении.

Ведомство сообщает, что несовершеннолетней назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. Кроме того, с нее взыскано в пользу потерпевшего 10 тысяч рублей, отмечается в сообщении.