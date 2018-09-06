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Кандидата в губернаторы обстреляли в Подмосковье
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В Подмосковье на митинге с участием кандидата в губернаторы произошла стрельба 

BFM.RU + ещё 37 51 минуту назад
Стрельба произошла в среду вечером на встрече с избирателями кандидата в губернаторы Московской области от «Альянса зеленых» Лидии Беловой, сообщили ТАСС в ее штабе. В результате инцидента никто не пострадал.
«В деревне Мехово Сергиево-Посадского района кандидат в губернаторы от «Альянса зеленых» Лидия Белова проводила встречу с избирателями. Когда встреча подходила к концу, в толпу с людьми въехала «Газель». За ней следовала легковая машина, из которой было сделано несколько выстрелов в сторону кандидата. Белова написала заявление в полицию о нападении на нее», — сказали в штабе.
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