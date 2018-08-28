Ещё
Военные ВСУ подрались с «язычниками» на кладбище
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Военные ВСУ подрались с «язычниками» на кладбище 

Рамблер 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Украинские военные подрались с «язычниками» на львовском кладбище. Об этом на своей странице в соцсети Facebook рассказал его директор.
По словам Игоря Гавришкевича, на Лычаковском кладбище должна была состояться традиционная церемония захоронения Марьяна Найды — служащего Вооруженных сил Украины, недавно погибшего в Донбассе. Однако этому попытались помешать около 100 молодых людей в черных майках.
Молодые люди заявили, что их друг Найда желал быть похороненным по традициям викингов, а именно быть сожженным с мечом и топором в гробу.
Присутствовавший на церемонии священник, настоятель гарнизонного храма апостолов Петра и Павла Степан Сус, призвал молодых людей не мешать христианскому погребению и обратил их внимание на присутствие матери погибшего, однако в ответ услышал оскорбления и угрозы.
На защиту священнослужителя встали ветераны-добровольцы войны в Донбассе, посоветовавшие молодым людям не препятствовать похоронам по тому обряду, который выбрала мать Найды. В ответ молодые люди напали на военных.
Судя по видеозаписи, опубликованной украинским порталом Zaxid.net, военные окружили гроб, оттеснив от него молодых людей. В какой-то момент один из мужчин в черной футболке начал кричать и завязалась потасовка. Затем видно, как человек в военной форме бьет его кулаком в лицо, после чего массовая драка затухает, а потерявшего сознание «крикуна» относят в сторону.
Комментарии  Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликовано видео с места убийства подростка в Москве151
Москва в опасности: в столицу пришла жара267
Во Флориде произошла «массовая стрельба»204
Медики рассказали о неправильном лечении Ротару70
«Горит 7 часов»: в Подмосковье не могут потушить пожар148
Видео
01:32
Впервые с 1981 года. Шойгу анонсировал «Восток-2018»
Армия Войска
03:13
Зачем скрывают Медведева
Политика Статьи
00:56
В Сети высмеяли танцы Терезы Мэй
В мире Африка
02:08
США показали аналог «Искандера»
Войска Армия
03:53
Россия запросила срочные консультации в Совбезе ООН
Политика
01:29
Москвичей предупредили об аномальной жаре
Общество Новости Москвы
00:49
Стали известны подробности о новой украинской ракете
Армия Оружие
01:05
Лечить смысла не было: что убило Маккейна
Наука Статьи
01:13
Россия зеркально ответит на новые санкции США
Политика
02:22
Опубликовано видео с отдыха Путина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение