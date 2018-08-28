Военные ВСУ подрались с «язычниками» на кладбище

Украинские военные подрались с «язычниками» на львовском кладбище. Об этом на своей странице в соцсети Facebook рассказал его директор.

По словам Игоря Гавришкевича, на Лычаковском кладбище должна была состояться традиционная церемония захоронения Марьяна Найды — служащего Вооруженных сил Украины , недавно погибшего в Донбассе. Однако этому попытались помешать около 100 молодых людей в черных майках.

Молодые люди заявили, что их друг Найда желал быть похороненным по традициям викингов, а именно быть сожженным с мечом и топором в гробу.

Присутствовавший на церемонии священник, настоятель гарнизонного храма апостолов Петра и Павла Степан Сус, призвал молодых людей не мешать христианскому погребению и обратил их внимание на присутствие матери погибшего, однако в ответ услышал оскорбления и угрозы.

На защиту священнослужителя встали ветераны-добровольцы войны в Донбассе, посоветовавшие молодым людям не препятствовать похоронам по тому обряду, который выбрала мать Найды. В ответ молодые люди напали на военных.

Судя по видеозаписи, опубликованной украинским порталом Zaxid.net, военные окружили гроб, оттеснив от него молодых людей. В какой-то момент один из мужчин в черной футболке начал кричать и завязалась потасовка. Затем видно, как человек в военной форме бьет его кулаком в лицо, после чего массовая драка затухает, а потерявшего сознание «крикуна» относят в сторону.