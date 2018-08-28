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Во Львове язычники подрались с военными
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Во Львове спор, как хоронить убитого в Донбассе военного, перерос в драку 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Во Львове во время прощания с военнослужащим, бывшим добровольцем батальона "Донбасс" Марьяном Найдой, убитым под Луганском, разгорелся скандал с дракой. Об этом сообщает издание ZAXID.NET со ссылкой на директора Лычаковского кладбища Игоря Гавришкевича, ставшего очевидцем инцидента.
По его словам, около сотни мужчин в черных футболках пытались помешать захоронению военного по христианским традициям.
"В их разговоре было слышно о язычестве, о Рунвире и официально в микрофон о том, как хоронили викингов с мечом и топором, о якобы завещании погибшего похоронить его по их обычаю, потому что он был их другом. Один "черномаечник" таки положил топор в гроб и напомнил о традиции сожжения", — написал Гавришкевич.
Когда настоятель храма попросил не мешать похоронам, мужчины в черных футболках, которые представились друзьями погибшего, начали угрожать ему с использованием матерных выражений. По словам священника, такое случилось впервые за 88 похоронных церемоний, которые провели для убитых в Донбассе.
После конфликта мать погибшего согласилась, чтобы ее сына похоронили с топором в гробу.
Во время похорон также произошла драка между военными и приверженцами язычества. Очевидцы отмечают, что некоторые из них были одеты в футболки с надписью Sons Of Odin Valhalla (Сыновья Одина Вальгалла). Как рассказывается в скандинавских мифах, Один покровительствует погибшим военным, в его жилище Вальгаллу забирали души храбрых воинов.
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