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Сотрудница банка воткнула ручку в лицо клиентке
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Сотрудница банка в Воронеже воткнула ручку в лицо клиентке 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Конфликт в одном из воронежских банков произошел после ссоры сотрудницы и клиентки. В результате кассир воткнула ручку в лицо воронежанки.
Поводом для ссоры стала мятая купюра: клиентка одного из банков Воронежа решила обменять валюту, но сотрудницу банка не устроила такая неаккуратность.
В результате спора она, по словам потерпевшей, несколько раз ударила ее, и воткнула шариковую ручку в щеку. Об этом сообщает «ТВ Губерния».
Пострадавшая клиентка вызвала сотрудников полиции, которые выясняют подробности происшествия.
Ранее в Екатеринбурге женщина ударила полицейского по голове пакетом с двумя килограммами замороженных пельменей, после чего страж правопорядка обратился к врачам.
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