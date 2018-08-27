В Петербурге накрыли «черных риелторов»

В Петербурге арестовали группу «черных риелторов» во главе с участковым

"По данным следствия, на территории Колпинского района в период с 2010 по 2014 годы действовала организованная преступная группа, возглавляемая на тот момент участковым уполномоченным УМВД России по Колпинскому району Санкт-Петербурга. Установлено, что на счету злоумышленников не менее 5 убийств злоупотреблявших алкоголем граждан, а также мошеннические действия в отношении их недвижимости", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время арестованы четверо участников преступной группы, всем им предъявлены обвинения в мошенничестве и убийствах. Продолжается проверка информации о совершении злоумышленниками ряда аналогичных преступлений, добавил собеседник агентства.