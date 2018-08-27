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В Петербурге накрыли «черных риелторов»
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В Петербурге арестовали группу «черных риелторов» во главе с участковым 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Группировка "чёрных риелторов" во главе с бывшим участковым уполномоченным, на счету которых 5 убийств, ликвидирована управлением Следственного комитета по Петербургу, сообщил РИА Новости в понедельник представитель ведомства.
"По данным следствия, на территории Колпинского района в период с 2010 по 2014 годы действовала организованная преступная группа, возглавляемая на тот момент участковым уполномоченным УМВД России по Колпинскому району Санкт-Петербурга. Установлено, что на счету злоумышленников не менее 5 убийств злоупотреблявших алкоголем граждан, а также мошеннические действия в отношении их недвижимости", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время арестованы четверо участников преступной группы, всем им предъявлены обвинения в мошенничестве и убийствах. Продолжается проверка информации о совершении злоумышленниками ряда аналогичных преступлений, добавил собеседник агентства.
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