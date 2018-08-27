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Женщина-трансгендер попала в мужской СИЗО
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Женщина-трансгендер из «Битвы экстрасенсов» попала в мужской СИЗО 

Lenta.ru 28 минут назад
Фото: страница Назара Гулевича во «ВКонтакте»
Хорошевский суд Москвы арестовал участника программы «Битва экстрасенсов» Назара Гулевича по подозрению в мошенничестве, который на самом деле является женщиной-трансгендером. Об этом сообщил «Ленте.ру» адвокат Евгений Гомулин в понедельник, 27 августа.
По его словам, решение было вынесено 25 августа. «Это беспрецедентный случай, когда трансгендер был заключен под стражу и помещен в следственный изолятор к мужчинам. Всю ответственность за возможные последствия я склонен возлагать на органы предварительного следствия, которые знали что Назар является лицом меняющим пол, однако умышленно не сообщили об этом судье Хорошевского районного суда при избрании меры пресечения», — сказал защитник.
Он указал, что прокурор и адвокат, назначенный следствием, также были в курсе того, что подозреваемый является трансгендером.
Гомулин сообщил, что в срочном порядке обжаловал арест своего подзащитного и направил следователю заявление о немедленном обеспечении его безопасности в мужском изоляторе. «Оценку действиям следователя и иных лиц, умышленно утаившим от суда истинную гендерную принадлежность подозреваемого, будет дана Следственным комитетом и прокуратурой», — добавил адвокат.
По его словам, Гулевича подозревают в мошенничестве в сфере предпринимательства. По данным следствия, он может быть причастен к хищению уставного капитала одной из фирм.
Назар Гулевич участвовал в пятом выпуске 16-го сезона «Битвы экстрасенсов». Телешоу выходит на канале ТНТ с 2007 года.
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