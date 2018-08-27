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Под Волгоградом зэки напали на сотрудников колонии
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В колонии под Волгоградом заключенные напали на сотрудников охраны 

ТАСС 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Трое заключенных, отбывающих наказание в колонии в Волгоградской области, подозреваются в применении силы к трем сотрудникам исправительной колонии. Один из сотрудников госпитализирован. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по региону.
"Возбуждено уголовное дело в отношении трех заключенных, отбывающих наказание в исправительной колонии общего режима. Они подозревается в совершении преступления по ч. 2 ст. 321 УК РФ ("Применение насилия в отношении сотрудника места лишения свободы")", — сказано в сообщении.
По данным следствия, поздно ночью 19 августа несколько заключенных ожидали переброску через забор запрещенных предметов. Нарушителей заметил младший инспектор исправительного учреждения, который в это время проводил обход территории. Злоумышленники накинулись на сотрудника колонии, а когда услышали, что тот сумел передать информацию о происшествии по рации, скрылись в теплице на территории колонии.
"Осужденных удалось обнаружить, однако во время пресечения их противоправных действий, они вновь попытались оказать сопротивление, накинувшись на представителей резервной группы исправительного учреждения с кулаками. Дебоширов удалось усмирить, применив к ним физическую силу. В настоящее время они помещены в штрафной изолятор колонии. Потерпевшими от действий заключенных стали трое сотрудников УФСИН, один из которых сейчас находится в лечебном учреждении", — уточнили в пресс-службе регионального управления.
В волгоградском управлении ФСИН назначена служебная проверка, которая даст оценку действиям сотрудников колонии. В случае выявления факта превышения ими своих служебных полномочий, органами следствия будет принято процессуальное решение.
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