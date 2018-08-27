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В Москве похитителя девушки задержали со стрельбой
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В Москве похитителя девушки задержали со стрельбой 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
Сотрудники правоохранительных органов вынуждены были применить табельное оружие, чтобы задержать подозреваемого в похищении девушки и вымогательстве 185 тыс. долларов за ее освобождение, сообщила представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.
По ее словам, девушка и похититель были знакомы. Она попросила его подвезти до аэропорта утром 25 августа. Он согласился, передает ТАСС.
«Однако по дороге он применил к ней физическую силу и стал удерживать в автомобиле. После этого мужчина с телефона потерпевшей позвонил ее родственникам и потребовал от них выкуп в размере 185 тыс. долларов», — рассказала Иванова.
Она отметила, что девушка была освобождена сотрудниками полиции и следователями ГСУ СК в течение нескольких часов, однако им пришлось применить табельное оружие, так как мужчина оказал сопротивление.
«Подозреваемый был ранен, ему оказали медицинскую помощь. На сегодняшний день его жизни и здоровью ничего не угрожает», — сказала представитель ГСУ.
27 августа следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Обвинение пока не предъявлено, дело возбуждено по статье «Похищение человека, совершенное из корыстных побуждений».
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