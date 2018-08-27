В Москве похитителя девушки задержали со стрельбой

По ее словам, девушка и похититель были знакомы. Она попросила его подвезти до аэропорта утром 25 августа. Он согласился, передает ТАСС

«Однако по дороге он применил к ней физическую силу и стал удерживать в автомобиле. После этого мужчина с телефона потерпевшей позвонил ее родственникам и потребовал от них выкуп в размере 185 тыс. долларов», — рассказала Иванова.

Она отметила, что девушка была освобождена сотрудниками полиции и следователями ГСУ СК в течение нескольких часов, однако им пришлось применить табельное оружие, так как мужчина оказал сопротивление.

«Подозреваемый был ранен, ему оказали медицинскую помощь. На сегодняшний день его жизни и здоровью ничего не угрожает», — сказала представитель ГСУ.

27 августа следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Обвинение пока не предъявлено, дело возбуждено по статье «Похищение человека, совершенное из корыстных побуждений».