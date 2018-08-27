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В Парагвае украли винтовки со склада полиции
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В Парагвае украли более 40 винтовок со склада полиции, сообщили СМИ 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: CC0 / Public domain /
Неизвестные похитили со склада полиции Парагвая более 40 автоматических винтовок, заменив их муляжами, пишет местная газета ABC Color.
Похищенное оружие принадлежало правоохранителям города Капиата в департаменте Сентраль на западе страны. Всего из хранилища пропало 42 винтовки, их заменили муляжами из дерева или пластика.
Отмечается, что речь идет о винтовке FN FAL калибром 7,62 мм — одной из самых распространенных в мире. Хотя винтовки давно не использовались, почти все они находились в рабочем состоянии.
Винтовки числились на балансе парагвайской армии и были переданы полицейским после перевооружения. Военные потребовали провести их ревизию, после того как оружие начало появляться на "черном рынке", где стоимость одной такой винтовки достигает 10 тысяч долларов.
Расследование инцидента началось на прошлой неделе, но никому из полицейских чиновников пока не предъявлено обвинение, отмечает издание.
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