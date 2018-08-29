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Мужчина с ножом устроил нападение в Петербурге
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В Петербурге задержали мужчину, напавшему на девушек с ножом 

РИА Новости + ещё 17 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники Росгвардии задержали в центре Петербурга мужчину, который напал с ножом на трёх девушек, сообщает в среду пресс-служба центрального аппарата ведомства.
В сообщении говорится, что экипаж отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Адмиралтейскому району получил информацию, что на площади Тургенева неизвестный мужчина ранил ножом женщину.
"Сотрудники Росгвардии обнаружили пострадавшую, которая смогла сообщить приметы нападавшего, а также указала направление, в котором он скрылся. Женщине, получившей непроникающее ножевое ранение, была оказана медицинская помощь, от госпитализации она отказалась", — говорится в сообщении.
Вскоре после этого к правоохранителям обратились две девушки, которые сообщили, что агрессивный мужчина, вооруженный ножом, незадолго до этого угрожал им убийством неподалеку от площади Репина. Девушки описали злоумышленника, после чего стало ясно, что речь идёт о том же мужчине, который перед этим совершил нападение на площади Тургенева, отмечает ведомство.
Позже сотрудники Росгвардии заметили мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым. Увидев патрульный автомобиль, гражданин попытался скрыться, но был задержан и передан полиции, которая решает вопрос о возбуждении уголовного дела.
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