Россиянин пострадал в ходе беспорядков в Германии

Россиянин пострадал в ходе беспорядков в немецком Хемнице

Гражданин России пострадал в ходе беспорядков, произошедших на акции протеста в немецком Хемнице в понедельник, его состояние удовлетворительное, угрозы жизни нет, сообщило посольство РФ в Германии.

"В результате проведенной проверки подтвердилась информация о пострадавшем в ходе беспорядков 27 августа в Хемнице гражданине России Дмитрии М. ", — говорится в сообщении посольства.

Дипмиссия уточняет, что генеральное консульство РФ в Лейпциге находится в контакте с пострадавшим и местными правоохранительными органами.

"Состояние российского гражданина оценивается как удовлетворительное, угрозы для жизни нет. Сотрудники ГК (генконсульства. — Прим. ред.) выехали в больницу, чтобы посетить пострадавшего и оказать ему всю необходимую помощь", — добавили в посольстве.

Дипломаты обещают сообщать о новых сведениях о происшествии и состоянии пациента.

В акциях протеста в Хемнице в понедельник приняли участие порядка 3 тысяч человек, в том числе около 2 тысяч националистов. Их оппоненты из левого лагеря собрали около тысячи сторонников. По данным полиции Хемница, пострадали 20 человек — 18 протестующих и два сотрудника полиции.