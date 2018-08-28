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Россиянин пострадал в ходе беспорядков в Германии
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Россиянин пострадал в ходе беспорядков в немецком Хемнице 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: © AP Photo / dpa,Uwe Anspach
Гражданин России пострадал в ходе беспорядков, произошедших на акции протеста в немецком Хемнице в понедельник, его состояние удовлетворительное, угрозы жизни нет, сообщило посольство РФ в Германии.
"В результате проведенной проверки подтвердилась информация о пострадавшем в ходе беспорядков 27 августа в Хемнице гражданине России Дмитрии М. ", — говорится в сообщении посольства.
Дипмиссия уточняет, что генеральное консульство РФ в Лейпциге находится в контакте с пострадавшим и местными правоохранительными органами.
"Состояние российского гражданина оценивается как удовлетворительное, угрозы для жизни нет. Сотрудники ГК (генконсульства. — Прим. ред.) выехали в больницу, чтобы посетить пострадавшего и оказать ему всю необходимую помощь", — добавили в посольстве.
Дипломаты обещают сообщать о новых сведениях о происшествии и состоянии пациента.
В акциях протеста в Хемнице в понедельник приняли участие порядка 3 тысяч человек, в том числе около 2 тысяч националистов. Их оппоненты из левого лагеря собрали около тысячи сторонников. По данным полиции Хемница, пострадали 20 человек — 18 протестующих и два сотрудника полиции.
Волнения начались после убийства в ночь на воскресенье 35-летнего немца. Подозреваемыми по делу об убийстве проходят 23-летний гражданин Сирии и 22-летний гражданин Ирака. Административный суд Хемница в понедельник выдал ордер на их арест.
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