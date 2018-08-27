Израильский бортпроводник украл пожертвованные деньги

Полиция Израиля арестовала сотрудника авиакомпании Israir Airlines, который своровал пожертвования пассажиров, предназначавшиеся для благотворительных нужд. Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел в самолете, следовавшем из Тель-Авива в Эйлат . В конце полета 52-летний бортпроводник собрал конверты с деньгами, которые авиакомпания Israir всегда оставляет в кармане кресла, предлагая своим пассажирам пожертвовать любую сумму. Однако вместо того, чтобы передать их сотрудникам аэропорта, мужчина оставил деньги себе.

Его задержали после посадки и провели обыск чемодана и квартиры. Там полиция нашла множество таких же конвертов, в каждом из которых лежало около 2,5 тысяч долларов наличными.