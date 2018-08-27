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Бортпроводник украл пожертвованные деньги
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Израильский бортпроводник украл пожертвованные деньги 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: LOWI/INNProduction / YouTube
Полиция Израиля арестовала сотрудника авиакомпании Israir Airlines, который своровал пожертвования пассажиров, предназначавшиеся для благотворительных нужд. Об этом сообщает Fox News.
Инцидент произошел в самолете, следовавшем из Тель-Авива в Эйлат. В конце полета 52-летний бортпроводник собрал конверты с деньгами, которые авиакомпания Israir всегда оставляет в кармане кресла, предлагая своим пассажирам пожертвовать любую сумму. Однако вместо того, чтобы передать их сотрудникам аэропорта, мужчина оставил деньги себе.
Его задержали после посадки и провели обыск чемодана и квартиры. Там полиция нашла множество таких же конвертов, в каждом из которых лежало около 2,5 тысяч долларов наличными.
В мае китайца туриста арестовали в аэропорту Бангкока за кражу денег у соседа во время перелета. Резидент Гонконга Фай Квок пожаловался бортпроводникам, что его обокрал мужчина, сидевший рядом. После приземления в аэропорту Суварнабхуми представители властей схватили подозреваемого, Сюй Сюэляна, и начали расследование. Сотрудники полиции нашли у него 4 200 тайских батов и 1 700 гонконгских долларов и попросили вора вернуть деньги Квоку.
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