Шестун оказался в больнице из-за голодовки 

Главу Серпуховского района московской области Александра Шестуна доставили из СИЗО в больницу из-за продолжительной голодовки. Об этом сообщила его супруга Юлия Шестун.
По её словам, такое решение было принято по ходатайству председателя Совета при президенте по правам человека Михаила Федотова.
Она уточнила, что голодовка длится уже 30 дней, передаёт ТАСС.
Шестуна подозревают в причинении ущерба государству в размере 62 млн рублей. По версии следствия, в период с 2008 по 2014 год он незаконно осуществил передачу четырех земельных участков в Серпуховском районе. Обвиняемый вину отверг, назвав уголовное дело «результатом интриги» губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
В июне Шестун объявил о намерении переизбраться на предстоящих выборах 9 сентября. Находящийся под следствием человек может подать документы в избирком.