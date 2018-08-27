Шестун оказался в больнице из-за голодовки

Главу Серпуховского района московской области Александра Шестуна доставили из СИЗО в больницу из-за продолжительной голодовки. Об этом сообщила его супруга Юлия Шестун.

Она уточнила, что голодовка длится уже 30 дней, передаёт ТАСС

Андрея Воробьева. Шестуна подозревают в причинении ущерба государству в размере 62 млн рублей. По версии следствия, в период с 2008 по 2014 год он незаконно осуществил передачу четырех земельных участков в Серпуховском районе. Обвиняемый вину отверг, назвав уголовное дело «результатом интриги» губернатора Подмосковья

В июне Шестун объявил о намерении переизбраться на предстоящих выборах 9 сентября. Находящийся под следствием человек может подать документы в избирком.