В Харькове произошел конфликт со стрельбой

Конфликт между компанией мужчин и прохожим в Харькове перерос в стрельбу, ранен мужчина, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в воскресенье.

"По предварительным данным, между четырьмя мужчинами, которые находились в нежилом помещении, и прохожим произошел конфликт, в результате которого один из них выстрелил в сторону потерпевшего. Сорокапятилетний гражданин получил телесные повреждения в виде рваной раны щеки", — говорится в сообщении.

Полицейские задержали подозреваемого в стрельбе, у него был при себе травматический пистолет "Форт-12". Он утверждал, что оружие нашел на улице. Кроме того, в отделение полиции доставили еще трех человек, подозреваемых в участии в конфликте.

Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство", санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы.