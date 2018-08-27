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В Харькове произошел конфликт со стрельбой
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В Харькове произошел конфликт со стрельбой 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Конфликт между компанией мужчин и прохожим в Харькове перерос в стрельбу, ранен мужчина, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в воскресенье.
"По предварительным данным, между четырьмя мужчинами, которые находились в нежилом помещении, и прохожим произошел конфликт, в результате которого один из них выстрелил в сторону потерпевшего. Сорокапятилетний гражданин получил телесные повреждения в виде рваной раны щеки", — говорится в сообщении.
Полицейские задержали подозреваемого в стрельбе, у него был при себе травматический пистолет "Форт-12". Он утверждал, что оружие нашел на улице. Кроме того, в отделение полиции доставили еще трех человек, подозреваемых в участии в конфликте.
Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство", санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы.
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