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Полиция задержала в Москве группу злоумышленников
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Полиция задержала в Москве группу злоумышленников, незаконно обналичивших 9 млн рублей 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Сотрудники полиции пресекли в Москве деятельность преступной группы, участникам которой вменяется незаконная банковская деятельность с причинением ущерба на сумму не менее 9 млн рублей. Об этом журналистам сообщила в понедельник заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД по Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.
"Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России совместно с сотрудниками ФСБ задержали пятерых участников организованной группы, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности", — сказала она.
По словам представителя главка столичной полиции, злоумышленники без специального разрешения совершали незаконные банковские операции, переводили деньги из безналичного в наличное обращение, осуществляли инкассацию денег, а также занимались кассовым обслуживанием физических и юридических лиц в Москве. Для своих операций подозреваемые использовали ряд подконтрольных им фиктивных организаций.
"Доход от противоправной деятельности составил не менее 9 млн рублей. Сотрудниками полиции проведено 12 обысков в офисных помещениях и по местам проживания задержанных, в ходе которых обнаружены и изъяты мобильные телефоны, банковские карты, компьютеры, жесткие диски, документы и печати фиктивных организаций, электронные ключи систем "Банк-клиент", — отметила Гузь.
По ее словам, следователи МВД возбудили уголовное дело по статье 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность), санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы. Все пятеро подозреваемых находятся под домашним арестом.
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