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В Индии обрушился жилой дом
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В Индии обрушился жилой дом 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Flickr / meg and rahul
Один человек погиб, четверо получили ранения в результате обрушения жилого дома в городе Ахмадабад (штат Гуджарат) на западе Индии, сообщает телеканал NDTV.
Инцидент произошел накануне, сообщает ТВ. Отмечается, что причиной обрушения четырехэтажного здания стали обильные дожди, которые начались в этом индийском городе с конца предыдущей недели и продолжаются до сих пор.
"По итогам 12-часовой спасательной операции мы обнаружили под обломками одного погибшего. Еще четыре человека были спасены и доставлены с ранениями в больницу", — сообщил телеканалу представитель пожарных служб.
По словам собеседника, на момент обрушения дома большинство его жильцов проводили выходные в пригородах, что позволило избежать значительного числа жертв.
"Нам удалось связаться со всеми проживавшими в здании семьями. Таким образом, вероятность того, что под завалами могут оставаться люди, очень низка", — отметил пожарный.
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