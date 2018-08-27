В Индии обрушился жилой дом

Один человек погиб, четверо получили ранения в результате обрушения жилого дома в городе Ахмадабад (штат Гуджарат) на западе Индии, сообщает телеканал NDTV.

Инцидент произошел накануне, сообщает ТВ. Отмечается, что причиной обрушения четырехэтажного здания стали обильные дожди, которые начались в этом индийском городе с конца предыдущей недели и продолжаются до сих пор.

"По итогам 12-часовой спасательной операции мы обнаружили под обломками одного погибшего. Еще четыре человека были спасены и доставлены с ранениями в больницу", — сообщил телеканалу представитель пожарных служб.

По словам собеседника, на момент обрушения дома большинство его жильцов проводили выходные в пригородах, что позволило избежать значительного числа жертв.

"Нам удалось связаться со всеми проживавшими в здании семьями. Таким образом, вероятность того, что под завалами могут оставаться люди, очень низка", — отметил пожарный.