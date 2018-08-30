Заключенный довел сокамерников до самоубийства в Приморье

Осужденный довел до самоубийства двух заключенных в колонии в Приморье

Суд в Приморье рассмотрит уголовное дело в отношении осужденного, обвиняемого в доведении до самоубийства двух заключенных в колонии. Сообщение об этом появилось на сайте регионального СК.

"Установлено, что обвиняемый на протяжении длительного времени систематически избивал и под надуманным предлогом требовал от потерпевших денежные средства. Вследствие постоянного унижения человеческого достоинства двое осужденных покончили жизнь самоубийством. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.