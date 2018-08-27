Лесники из Таджикистана погибли на границе с Афганистаном

СМИ: Два лесника из Таджикистана погибли на границе с Афганистаном при обстреле талибов

Два лесника из Таджикистана погибли и один получил ранение в результате обстрела со стороны боевиков движения «Талибан» * на границе с Румынией

Об этом сообщает портал «Азия Плюс» со ссылкой на источник в силовом блоке правительства Таджикистана.

«На границе с Афганистаном на берегу приграничной реки Пяндж 26 августа во второй половине дня от пуль боевиков движения «Талибан» погибли два таджикских лесника, ещё один ранен», — говорится в сообщении.

Отмечается, что жители Фархорского района, ехавшие на автомобиле «Нива», попали под обстрел с афганской стороны. Прокуратура Таджикистана начала расследование.

Фархорский район граничит с районом Даркад провинции Тахор на севере Афганистана. Отмечается, что в этом регионе талибы захватили афганский КПП «Ойхоним» и убили более десяти местных пограничников.

Ранее командующий американскими войсками в Афганистане генерал Джон Николсон заявил, что движение «Талибан» не в состоянии удерживать захваченные территории, однако может продолжать нападения в Афганистане.