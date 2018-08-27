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Лесники из Таджикистана погибли на границе с Афганистаном
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СМИ: Два лесника из Таджикистана погибли на границе с Афганистаном при обстреле талибов 

RT на русском 36 минут назад
Фото: Reuters
Два лесника из Таджикистана погибли и один получил ранение в результате обстрела со стороны боевиков движения «Талибан»* на границе с Румынией.
Об этом сообщает портал «Азия Плюс» со ссылкой на источник в силовом блоке правительства Таджикистана.
«На границе с Афганистаном на берегу приграничной реки Пяндж 26 августа во второй половине дня от пуль боевиков движения «Талибан» погибли два таджикских лесника, ещё один ранен», — говорится в сообщении.
Отмечается, что жители Фархорского района, ехавшие на автомобиле «Нива», попали под обстрел с афганской стороны. Прокуратура Таджикистана начала расследование.
Фархорский район граничит с районом Даркад провинции Тахор на севере Афганистана. Отмечается, что в этом регионе талибы захватили афганский КПП «Ойхоним» и убили более десяти местных пограничников.
Ранее командующий американскими войсками в Афганистане генерал Джон Николсон заявил, что движение «Талибан» не в состоянии удерживать захваченные территории, однако может продолжать нападения в Афганистане.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
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