Женщина умерла после отказов в госпитализации

На Камчатке женщина умерла после двух отказов в госпитализации

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Следственный комитет по Камчатскому краю проводит доследственную проверку по факту отказа в госпитализации 42-летней жительницы местного города Вилючинска , повлекшего ее смерть. Основанием для проведения проверки послужило заявление 21-летней дочери погибшей, сообщает сайт ведомства. «Вечером и ночью с 10 на 11 августа 2018 года в связи с ухудшением состояния здоровья 42-летней жительнице города Вилючинска, страдавшей хроническим заболеванием, вызвана бригада скорой помощи ОСМП ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница». Однако, несмотря на тяжелое состояние больной, предоставление медицинской документации, и требования родственников, сотрудниками скорой помощи дважды отказано в госпитализации женщины», — написано в пресс-релизе СКР. Лишь на третий раз, утром 11 августа, прибывшие медики увезли женщину в местную больницу, где ее направили в терапевтическое отделение. Спустя несколько часов пациентка скончалась, так и не дождавшись помощи врачей, говорится в заявлении дочери умершей, направленном в прокуратуру По словам депутата Законодательного собрания Камчатского края Михаила Пучковского, подобные инциденты уже давно перестали быть чем-то исключительным в контексте текущего плачевного положения дел в местном здравоохранении. «На Камчатке такие происшествия — норма. У нас же полуостров живет «по понятиям» лихих 90-х. Это женщина 42 лет, молодая совсем, и то скорая помощь приехала через час, дважды отказали ей в госпитализации. А мне люди пожилые часто жалуются, что, когда вызывают скорую помощь и говорят, что 60 лет или больше, могут ответить и в том смысле, что «подзадержались вы на этом свете»», — приводит комментарий краевого парламентария информационное агентство Regnum. Местные больницы испытывают острый дефицит не только в лекарствах, но и в продуктах питания для пациентов и даже моющих средствах, рассказал Михаил Пучковский . Аналогичная ситуация наблюдается практически на всей территории Камчатского края, добавил парламентарий. К сожалению, подобные инциденты регулярно происходят и в других регионах России Месяц назад «Ридус» писал про случай, произошедший на Ямале, где местные фельдшеры отказались госпитализировать 92-летнего ветерана, мотивировав отказ опасением, что пациент может умереть в машине скорой помощи. Ранее в подмосковной Ивантеевке врачи отказали в госпитализации местной жительнице, которая через несколько дней была с опозданием прооперирована и умерла в реанимации.