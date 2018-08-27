Спасатели спустили со склона Эльбруса украинскую туристку

Спасатели спустили со склона Эльбруса в Терскол украинскую туристку, запросившую помощи

Спасатели МЧС спустили со склона Эльбруса в поселок Терскол туристку из Украины , запросившую помощи. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье оперативный дежурный Эльбрусского высокогорного поисково— спасательного отряда МЧС России.

"Спасатели спустили в поселок Терскол туристку из Украины 1994 года рождения, которая запросила помощи, находясь на горе Эльбрус на высоте 5250 метров. Она чувствует себя хорошо, в помощи врачей не нуждается, просто устала и не могла сама идти", — сказал дежурный.

Информация о ЧП поступила спасателям в 20:40 мск, сообщалось, что на Эльбрусе, на высоте более 5,2 тыс. метров не зарегистрированная в МЧС туристка из Украины подала сигнал фонариком, прося о помощи.