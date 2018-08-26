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На Эльбрусе начались поиски украинской альпинистки
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На Эльбрусе спасатели начали поиск застрявшей украинской альпинистки 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Спасатели на Эльбрусе вышли на поиски альпинистки с Украины, которая подала фонариком сигнал о помощи на высоте 5 километров, сообщает ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
"В 20.40 мск в воскресенье поступила предварительная информация, что на высоте 5250 метров на Эльбрусе незарегистрированная туристка из Украины подает сигналы фонариком о помощи, не может передвигаться самостоятельно", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, на место происшествия вышли трое спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.
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