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Сбежавшего из летнего лагеря ребенка нашли мертвым
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Опубликовано видео с места убийства подростка в Москве
Опубликовано видео с места убийства подростка в Москве

Сбежавшего из летнего лагеря ребенка нашли мертвым 

News.ru 33 минуты назад
Фото: vk.com/Центр детского отдыха «Северный Артек»
Следственный комитет проводит проверку по факту гибели школьника, сбежавшего из летнего Лагеря «Северный Артек». Инцидент случился в Архангельской области, в селе Холмогоры 16 августа.
Двое 13-летних подростков сбежали ночью из детского лагеря, который расположен на берегу реки Северная Двина. Подростки переплыли часть до острова на лодке, а вторую половину решили преодолеть вплавь. Доплыв до берега, один из них обнаружил пропажу приятеля, так как до этого плыл, не оглядываясь. Позже выяснилось, что второй подросток утонул.
Его тело нашли на берегу близлежащей деревни, сообщает следственный комитет.
Ранее News.ru сообщал, что в Архангельске на человека напал медведь.
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