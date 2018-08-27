Мужчина четыре дня просидел в машине с трупом

В Ленинградской области мужчина провел четыре дня в машине с трупом

Разбившийся после ДТП автомобиль с выжившим пассажиром в салоне обнаружил случайный прохожий в Выборгском районе Ленинградской области , сообщил РИА Новости представитель пресс-службы УГИБДД "26 августа в дежурную часть поступил вызов о том, что около деревни Попово в Выборгском районе Ленинградской области найден автомобиль. В автомобиле — труп водителя и раненый пассажир. Обоим на вид около 36 лет", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что, со слов пострадавшего, ДТП произошло еще 22 августа. Ведется проверка.