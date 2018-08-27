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Мужчина четыре дня просидел в машине с трупом
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В Ленинградской области мужчина провел четыре дня в машине с трупом 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Разбившийся после ДТП автомобиль с выжившим пассажиром в салоне обнаружил случайный прохожий в Выборгском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы УГИБДД.
"26 августа в дежурную часть поступил вызов о том, что около деревни Попово в Выборгском районе Ленинградской области найден автомобиль. В автомобиле — труп водителя и раненый пассажир. Обоим на вид около 36 лет", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что, со слов пострадавшего, ДТП произошло еще 22 августа. Ведется проверка.
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