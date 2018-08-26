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Опубликовано видео с места убийства подростка в Москве
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СК опубликовал видео с места убийства подростка в Москве 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Следственный комитет России обнародовал запись с камер наблюдения на подъезде дома по улице Подвойского в Москве. Здесь нашли тело 14-летней девочки.
По данным следствия, ночью она находилась в одной из квартир этого дома с 44-летним мужчиной. Проверяется его возможная причастность к смерти ребёнка, возбуждено уголовное дело.
По предварительной оценке, девочка захлебнулась в собственных рвотных массах. Подозреваемый говорит, что это его знакомая, ей внезапно стало плохо и пока он ходил в аптеку за таблетками она умерла.
Во время обыска в квартире у мужчины нашли бельё со следами крови и множество игрушек для взрослых, предназначенных для жёсткого секса. По некоторым данным, мужчина снял квартиру на ночь, писал News.ru.
Подозреваемый мужчина ранее был судим за мошенничество. Во время задержания при нём были обнаружены фальшивые документы, сообщает РЕН. ТВ.
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Комментарии23  Ещё 5 источников 
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