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Самолет Петербург-Барселона развернули над Польшей
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Самолет Петербург-Барселона развернули над Польшей 

News.ru 1 час назад
Фото: Global Look Press/Zamir Usmanov
Пассажирский авиалайнер, летевший из Санкт-Петербурга в Барселону, был вынужден экстренно вернуться в Пулково. Самолёт развернули над территорией Польши.
Пилоты объяснили ситуацию тем, что лайнер показал нарушения в работе навигационной системы. В аэропорту Пулково, пассажиров, летевших в Барселону, посадили на другой рейс.
«Самолёт еще находится в воздухе. Волноваться оснований нет, всё происходит в штатном режиме», — приводит «Российская газета» слова сотрудников аэропорта.
Опоздание по рейсу в итоге составило порядка четырёх часов.
Ранее News.ru писал, что самолёт с делегацией Дмитрия Рогозина развернули на пути в Кишинёв. Лайнер был вынужден произвести посадку в Минске.
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