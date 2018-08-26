Самолет Петербург-Барселона развернули над Польшей

Пассажирский авиалайнер, летевший из Санкт-Петербурга в Барселону, был вынужден экстренно вернуться в Пулково. Самолёт развернули над территорией Польши

Пилоты объяснили ситуацию тем, что лайнер показал нарушения в работе навигационной системы. В аэропорту Пулково, пассажиров, летевших в Барселону, посадили на другой рейс.

«Самолёт еще находится в воздухе. Волноваться оснований нет, всё происходит в штатном режиме», — приводит «Российская газета» слова сотрудников аэропорта.

Опоздание по рейсу в итоге составило порядка четырёх часов.