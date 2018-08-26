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«Горит 7 часов»: в Подмосковье не могут потушить пожар
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«Горит 7 часов»: в Подмосковье не могут потушить пожар 

Рамблер 26 минут назад
В подмосковном уже семь часов не могу потушить пожар в жилом доме по адресу Ленинская, 4. Пожару присвоена вторая категории сложности. Здание загорелось рано утром.
В 08:30 по московскому времени, площадь возгорания составила 300 квадратных метров, сообщает Mash. Для тушения пожара прибыл вертолет.
Пока пожар не удается потушить. По предварительной информации, причина возгорания — короткое замыкание в лифте.
Пожар в Королёве продолжается уже семь часов. Сгорела крыша и верхние этажи здания. Как сообщает телеканал «Звезда», пожар начался на последнем, восьмом этаже, где находятся двухэтажные квартиры с мансардами. Из здания эвакуированы жители.
Информации о пострадавших нет.
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