Истребитель F5 разбился в Иране 

Истребитель F5 иранских военно-воздушных сил разбился в 460 километрах к юго-западу от Тегерана. Авария произошла из-за технической неисправности при посадке на 4-й военно-воздушной базе в Дезфуле
Во время инцидента погиб известный иранский пилот Манучехр Фаттахи, сообщает агентство Mehr. Подробности происшествия выясняются.
Это уже второе крушение иранского истребителя за лето. Ранее News.ruписал, что в провинции Исфахан разбился F-14, который принадлежит военно-воздушным силам Ирана. Причины падения боевого самолёта не назывались.