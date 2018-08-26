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Истребитель F5 разбился в Иране
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Истребитель F5 разбился в Иране 

News.ru 45 минут назад
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Patrick Gorsk
Истребитель F5 иранских военно-воздушных сил разбился в 460 километрах к юго-западу от Тегерана. Авария произошла из-за технической неисправности при посадке на 4-й военно-воздушной базе в Дезфуле
Во время инцидента погиб известный иранский пилот Манучехр Фаттахи, сообщает агентство Mehr. Подробности происшествия выясняются.
Это уже второе крушение иранского истребителя за лето. Ранее News.ruписал, что в провинции Исфахан разбился F-14, который принадлежит военно-воздушным силам Ирана. Причины падения боевого самолёта не назывались.
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Комментарии1  Ещё 9 источников 
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