Назван мотив отравителя девочки в Москве

Источник рассказал о мотивах мужчины, отравившего девочку в Москве

Ранее в ГСУ СК по Москве РИА Новости рассказали, что утром в воскресенье у дома по улице Подвойского нашли мертвой девочку 2003 года рождения без видимых телесных повреждений. По информации следствия, в ночь с субботы на воскресенье она находилась в квартире с мужчиной 1974 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство", подозреваемый задержан.

Как сообщил источник РИА Новости, накануне девушка выпивала в квартире мужчины. Во время застолья подозреваемый, предположительно, подсыпал ей вещество неизвестного происхождения, из-за которого девочка скончалась.

"По версии следствия, мужчина совершил убийство в ходе конфликта, который внезапно возник на почве личных неприязненных отношений", — пояснил источник.

Он добавил, что подозреваемый имел умысел на совершение преступления и осознанно пошел на него.

Источник добавил, что после просмотра подъездных камер видеонаблюдения следствие установило, что подозреваемый около 4 утра вынес погибшую из подъезда и положил на землю, после чего вернулся в подъезд.