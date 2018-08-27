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Назван мотив отравителя девочки в Москве
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Источник рассказал о мотивах мужчины, отравившего девочку в Москве 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Знакомый 14-летней девочки, которую нашли мертвой в центре Москвы, по версии следствия, решил отравить ее из-за ссоры, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее в ГСУ СК по Москве РИА Новости рассказали, что утром в воскресенье у дома по улице Подвойского нашли мертвой девочку 2003 года рождения без видимых телесных повреждений. По информации следствия, в ночь с субботы на воскресенье она находилась в квартире с мужчиной 1974 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство", подозреваемый задержан.
Как сообщил источник РИА Новости, накануне девушка выпивала в квартире мужчины. Во время застолья подозреваемый, предположительно, подсыпал ей вещество неизвестного происхождения, из-за которого девочка скончалась.
"По версии следствия, мужчина совершил убийство в ходе конфликта, который внезапно возник на почве личных неприязненных отношений", — пояснил источник.
Он добавил, что подозреваемый имел умысел на совершение преступления и осознанно пошел на него.
Источник добавил, что после просмотра подъездных камер видеонаблюдения следствие установило, что подозреваемый около 4 утра вынес погибшую из подъезда и положил на землю, после чего вернулся в подъезд.
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