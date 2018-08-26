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Тела погибших альпинистов спустили с горы
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Тела погибших альпинистов спустили с горы 

News.ru 2 часа назад
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Qin Wang
Спасатели спустили в лагерь тела погибших в горах Северной Осетии альпинистов. С их знакомыми и близкими работают психологи и медики.
«Для транспортировки тел был задействован вертолет "Еврокоптер" частной ставропольской компании. Для опознания тела спущены в альплагерь "Комы-арт", где находятся не только участники сборов, но и родственники», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС в республике.
Ранее News.ru писал о том, что эвакуация трех краснодарских альпинистов, погибших в горах Северной Осетии, затруднена из-за камнепада. На месте работает в общей сложности 22 человека и 5 единиц спасательной техники.
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