Тела погибших альпинистов спустили с горы

Спасатели спустили в лагерь тела погибших в горах Северной Осетии альпинистов. С их знакомыми и близкими работают психологи и медики.

«Для транспортировки тел был задействован вертолет "Еврокоптер" частной ставропольской компании. Для опознания тела спущены в альплагерь "Комы-арт", где находятся не только участники сборов, но и родственники», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС в республике.

Ранее News.ru писал о том, что эвакуация трех краснодарских альпинистов, погибших в горах Северной Осетии, затруднена из-за камнепада. На месте работает в общей сложности 22 человека и 5 единиц спасательной техники.