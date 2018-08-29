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В Петербурге поймали подростков за избиение прохожих
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В Петербурге задержали двух подростков по делу об избиении посетителей Таврического сада 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники правоохранительных органов задержали двух подростков в рамках расследования дела о жестоком избиении посетителей Таврического сада в центре Петербурга. Об этом в среду сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Петербургу на своем официальном сайте.
"В качестве подозреваемых задержаны два 17-летних не работающих и не учащихся местных жителя, один из которых ранее судим за кражу, — говорится в сообщении. — В августе 2017 года уголовное дело в отношении задержанных подростков, на тот момент содержавшихся под стражей, и их 12 соучастниках, обвиняемых в серии грабежей и разбоев, было направлено в суд, мера пресечения в отношении указанных подозреваемых была изменена на домашний арест".
Решается вопрос о предъявлении задержанным обвинения и их аресте.
Ранее сообщалось, что вечером 24 августа группа подростков около одного из домов по Таврической улице из хулиганских побуждений жестоко избила двух местных жителей, которые были госпитализированы. Уголовное дело возбудили полицейские по статьям "Побои" и "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Региональное СК поставило перед прокуратурой вопрос о принятии к своему производству уголовного дела, которое "вызвало большой общественный резонанс", прокуратура эту передачу согласовала.
В СК отметили, что уголовное дело о жестоком избиении прохожих находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета. Следователи изучат эффективность и своевременность реакции на незаконные деяния подростков со стороны органов внутренних дел.
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