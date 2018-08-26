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Во Флоренции задержали туристов-вандалов
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Во Флоренции задержали туристов, написавших свои имена на мосту XIII века 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: CC0 / twalmedia /
Туристы оказались молодоженами, которые заявили, что "всего лишь хотели совершить романтический поступок", сообщает "Италия по-русски".
В медовый месяц во Флоренции они хотели увековечить свою любовь в надписи на Понте Веккьо, однако были арестованы муниципальной полицией.
Пара, 39-летняя женщина и ее 46-летний муж, оба австрийцы, написали нестираемым маркером свои имена, заключив их в сердце, на стене Понте Веккьо, возле статуи Челлини. За этим занятием их и застал патруль.
Австрийцы ответят перед местным судом за порчу историко-художественного наследия Флоренции. Они рискуют получить наказание в виде лишения свободы на срок до одного года и штраф в размере до 3000 евро.
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