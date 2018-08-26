Ростовского подростка заподозрили в фашизме за пост во «ВКонтакте»

Полицейские Ростова-на-Дону вызвали в отделение для дачи объяснений 18-летнего местного жителя Владислава Корнеева из-за его публикации во «ВКонтакте». Об этом молодой человек сообщил «Дождю».

По словам юноши, сотрудник полиции приходил за ним по адресу прописки, где Корнеев уже не живет. Потом ему позвонил человек «из полиции», позвал в ОВД на «беседу» и пригрозил «выездом опергруппы» в случае отказа.

Корнеев рассказал, что в отделе полиции у него спросили, фашист ли он, а потом начали оскорблять и угрожать. «При Сталине тебя, суку, уже бы прибили!», — цитировал полицейских подросток. Он добавил, что силовики обещали «натравить» на него «то ли антифу, то ли нацистов-коловратов».

Позднее выяснилось, что подростка заподозрили в экстремизме после поступившей жалобы на его публикацию в соцсетях. Корнеев уточнил, что в тексте он критиковал российские власть и народ, но «призывов и оскорблений там не было». Молодой человек удалил пост и по указанию оперативников написал объяснительную, в которой подчеркнул, что публикация принадлежала ему, добавив, что «страна у нас свободная и имею право».

Летом 2018 года по всей России силовики начали вызывать в отделения граждан, заподозренных в экстремизме из-за публикаций, репостов и лайков во «ВКонтакте». Было возбуждено несколько уголовных дел.