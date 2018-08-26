В Бельгии застрелен офицер дорожной полиции

В Бельгии при проверке документов застрелили полицейского

Офицер дорожной полиции застрелен в бельгийском городе Спа при проверке документов у водителя автомобиля, передаёт RTL

Сообщается, что инцидент произошёл около двух часов ночи в центре города. В полицейского стреляли из автомобиля, который остановили для проверки документов. В транспортном средстве находились три человека — водитель и двое пассажиров.

По данным телеканала, расстреляв полицейского, злоумышленники скрылись с места происшествия. Напарник офицера вызвал медицинский вертолёт для его госпитализации, однако спасти мужчину не удалось. В настоящее время ведётся розыск преступников.