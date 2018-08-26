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В Бельгии застрелен офицер дорожной полиции
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В Бельгии при проверке документов застрелили полицейского 

RT на русском 1 час назад
Фото: Stringer globallookpress.com
Офицер дорожной полиции застрелен в бельгийском городе Спа при проверке документов у водителя автомобиля, передаёт RTL.
Сообщается, что инцидент произошёл около двух часов ночи в центре города. В полицейского стреляли из автомобиля, который остановили для проверки документов. В транспортном средстве находились три человека — водитель и двое пассажиров.
По данным телеканала, расстреляв полицейского, злоумышленники скрылись с места происшествия. Напарник офицера вызвал медицинский вертолёт для его госпитализации, однако спасти мужчину не удалось. В настоящее время ведётся розыск преступников.
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