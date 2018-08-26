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ВСУ обстреляли Донецк из гранатометов
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В ДНР заявили об обстрелах ВСУ окраин Донецка из гранатомётов 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинские силовики за последние сутки два раза нарушили режим прекращения огня в самопровозглашённой Донецкой народной республике, сообщил её представитель в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня (СЦКК).
"За истёкшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило два раза. Общее количество применённых ВСУ боеприпасов — три единицы», — цитирует представителя ДНР Донецкое агентство новостей.
По его словам, силовики вели огонь из гранатомётов различных типов по окраинам Донецка. По предварительным данным, пострадавших нет.
Накануне в ДНР заявили об активизации обстрелов со стороны ВСУ.
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