ВСУ обстреляли Донецк из гранатометов

В ДНР заявили об обстрелах ВСУ окраин Донецка из гранатомётов

Украинские силовики за последние сутки два раза нарушили режим прекращения огня в самопровозглашённой Донецкой народной республике, сообщил её представитель в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня (СЦКК).

"За истёкшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило два раза. Общее количество применённых ВСУ боеприпасов — три единицы», — цитирует представителя ДНР Донецкое агентство новостей.

По его словам, силовики вели огонь из гранатомётов различных типов по окраинам Донецка . По предварительным данным, пострадавших нет.

Накануне в ДНР заявили об активизации обстрелов со стороны ВСУ.