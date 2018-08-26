Мать сестер Хачатурян заподозрили в проституции

Москвичка Ирина Золотова, когда-то общавшаяся с проживающей сейчас в Молдавии Ларисой Тодика, бабушкой сестер Хачатурян , убивших своего отца, рассказала об обстоятельствах знакомства с нею, сообщают «Вести».

Она подтвердила, что бабушка девочек держала в Москве бордель, который располагался в одном из домов на Ярославском шоссе. Ранее жильцы многоэтажки рассказали, что женщина, похожая на Ларису Тодику, приобщила к проституции свою дочь Аурелию, которая приглянулась постоянному клиенту заведения Михаилу Хачатуряну.

Золотова рассказала, что работала в борделе у Тодики и ушла оттуда в 1999 году, проработав около трех месяцев. По версии Золотовой, Тодика не только содержала бордель, но и подрабатывала там сама.

Хачатуряна и Аурелию Золотова в этом доме никогда не видела. Однако Ирина уверена в том, что это не первый и не последний бордель, который был у Ларисы.

По словам Золотовой, рассказать обо всем ее заставило желание отомстить. Уход ее и еще двоих девушек от сутенерши сопровождался требованием заплатить неустойку, причем свои требования Тодика изложила в ситуации, когда ее сын Андрей держал их под дулом пистолета.

Бабушка девочек информацию о борделе опровергает. По ее версии, она в 90-х годах приехала в Москву на заработки вместе с сыном Андреем и дочерью Аурелией. Вместе они торговали на рынке «Динамо», тогда же и состоялось знакомство с Хачатуряном. Оказалось, что он проживал по соседству с молдавской семьей. В 17 лет Аурелия забеременела от Хачатуряна.

Мария, Ангелина и Крестина, проживавшие со своим отцом Михаилом Хачатуряном на северо-востоке Москвы, убили его 27 июля в своей квартире на Алтуфьевском шоссе. По их словам, они решились на убийство, потому что отец издевался над ними. Мать девочек Аурелия Дундук, которая ушла от мужа несколько лет назад, рассказала, что узнав в ходе следственных действий о том, что происходило дома после ее ухода из семьи, была потрясена. Она поясняет, что имели место не только постоянные побои, но и сексуальное насилие.