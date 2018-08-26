Два рейса из Москвы не сели в Омске из-за тумана

Два рейса из Москвы не смогли сесть в Омске из-за сильного тумана

Два борта, летевшие рейсом Москва-Омск авиакомпаний «Уральские авиалинии» и S7 не смогли сесть в аэропорту города Омска из-за сильного тумана. В связи с этим самолеты были перенаправлены в Тюмень и Новосирск.

«Рейсы 387 и 167 авиакомпаний "Уральские авиалинии" и S7 сели в Тюмени и Новосибирске. Время прибытия в Омск пока неизвестно», — сообщили ТАСС в справочной аэропорта Омск-Центральный.

Согласно расписанию рейсы должны были прибыть в Омск в 05:20 (02:20 мск) и в 05:55 (02:55 мск) соответственно.

Между тем жители Омска уже выложили в YouTube видеозапись, на которой можно убедиться, насколько плотный туман окутал город. Как следует из подписи к ролику, СМИ сообщают, что видимость составляет 190 метров, но на деле — не более пятидесяти.