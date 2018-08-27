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На Эльбрусе нашли тело пропавшего альпиниста
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На Эльбрусе нашли тело пропавшего альпиниста 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Тело альпиниста из Волгограда, который пропал во время одиночного восхождения на Эльбрус в середине августа, найдено на западной стороне горы на территории Карачаево-Черкесии, сообщили РИА Новости в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России.
Ранее сообщалось, что 13 августа поступила информация, что на высоте 5600 метров пропал альпинист-одиночка, 1960 года рождения из Волгограда, не зарегистрированный в спасательной службе. Спасатели не исключали, что спортсмен пошел дальше по маршруту на территорию Карачаево-Черкесии. Работы по поиску альпиниста велись на южном и восточном склонах Эльбруса, спортсмена также искали с помощью вертолетов, но никаких его следов не обнаружили.
"Вчера группа альпинистов, проходивших в районе ледника Битюк-Тюбе на западной стороне Эльбруса на территории Карачаево-Черкесии на высоте около 4300 метров, обнаружила тело пропавшего спортсмена из Волгограда", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что пока непонятно, что именно случилось с погибшим альпинистом. "Но это очень опасный район, там постоянные ледо— и камнепады, мы вообще не рекомендуем ходить туда в одиночку", — добавил представитель отряда.
По его словам, эвакуацией тела погибшего, скорее всего, будут заниматься спасатели из Карачаево-Черкессии.
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