На Эльбрусе нашли тело пропавшего альпиниста

Ранее сообщалось, что 13 августа поступила информация, что на высоте 5600 метров пропал альпинист-одиночка, 1960 года рождения из Волгограда, не зарегистрированный в спасательной службе. Спасатели не исключали, что спортсмен пошел дальше по маршруту на территорию Карачаево-Черкесии. Работы по поиску альпиниста велись на южном и восточном склонах Эльбруса, спортсмена также искали с помощью вертолетов, но никаких его следов не обнаружили.

"Вчера группа альпинистов, проходивших в районе ледника Битюк-Тюбе на западной стороне Эльбруса на территории Карачаево-Черкесии на высоте около 4300 метров, обнаружила тело пропавшего спортсмена из Волгограда", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что пока непонятно, что именно случилось с погибшим альпинистом. "Но это очень опасный район, там постоянные ледо— и камнепады, мы вообще не рекомендуем ходить туда в одиночку", — добавил представитель отряда.

По его словам, эвакуацией тела погибшего, скорее всего, будут заниматься спасатели из Карачаево-Черкессии.