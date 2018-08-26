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Чемпион по боксу отправил в нокаут авиадебошира
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Чемпион по боксу отправил в нокаут авиадебошира 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Facebook
Двукратный чемпион Франции по боксу в полусреднем весе Тарик Сахибеддин отправил в нокаут возмутителя спокойствия на борту авиакомпании Lufthansa рейса Мюнхен — Париж, сообщают французские СМИ.
Скандаливший пассажир угрожал открыть двери лайнера, если его не пустят к пилотам. Путешественники подумали, что самолет захватили террористы. Однако, как оказалось, ситуация была не столь серьезной. Нетрезвый гражданин всего лишь добивался новой порции спиртного.
Хулигану не повезло встретиться с настоящим чемпионом по боксу, который летел в отпуск с женой. Пьяного мужчину связали подоспевшие стюарды, после чего лайнер по инструкции вернулся в аэропорт Мюнхена.
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