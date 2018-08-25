С летевшим в Анапу самолетом едва не случилась трагедия

Птица повредила крыло российского самолета

«Создана комиссия. Самолет рейса S7 вчера вылетел из Домодедово в Анапу. Есть вероятность, что птица попала в крыло при взлете в Москве», — сказал источник ТАСС в правоохранительных органах.

Он также сообщил, что повреждения самолета были обнаружены во время обследования в Анапе.

В международном аэропорту Анапы подтвердили, что при осмотре самолета техники нашли следы столкновения с птицей.

«Создана специальная комиссия, которая расследует причины инцидента. После осмотра техников, самолет вылетел в Москву с небольшой задержкой. С пассажирами рейса работали представители авиакомпании, обеспечив питанием и размещением в гостинице», — сказали в аэропорту.