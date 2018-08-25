Под Брянском загорелась мебельная фабрика

В поселке Белые берега в окрестностях Брянска загорелась мебельная фабрика, огонь грозил перекинуться на соседние здания. Работы по тушению продолжались полтора часа.

«По прибытию в 15.59 пожарно-спасательных подразделений к месту вызова обнаружено, что происходит горение внутри одноэтажного кирпичного здания, размером 30х40 м. Есть угроза соседним строениям. К месту дополнительно направлены автоцистерны», — сообщает региональное ГУ МЧС.

По некоторым сообщениям, площадь возгорания впоследствии составила до 2 тыс. квадратных метров.

Как писал News.ru, названа возможная причина пожара в здании Центробанка Москве . Возгорание могло произойти в результате короткого замыкания.

Десять человек, которые в момент возникновения пожара находились в здании, смогли самостоятельно эвакуироваться. Никто из них не пострадал, сообщили ТАСС в экстренных службах столицы. Пожар не затронул важную документацию ЦБ, сгорело несколько единиц оргтехники.

Пожар в здании Центробанка на Неглинной улице произошёл вечером 24 августа. Очаг возгорания находился на пятом этаже. Вскоре открытое горение удалось ликвидировать.