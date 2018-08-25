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Найденной партии кокаина с лого «ЕР» дали объяснение
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Найденной партии кокаина с лого «ЕР» дали объяснение 

Рамблер 19 минут назад
Фото: соцсети
Заместитель секретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко прокомментировал сообщения об обнаруженных в Бельгии брикетах кокаина с изображением логотипа этой партии.
>> Две тонны кокаина с логотипом «Единой России» перехватили в Бельгии
«Вот она, слава! Теперь и латиноамериканские наркобароны прослышали о существовании партии «Единая Россия» и даже решили использовать часть нашего логотипа для маскировки очередной партии кокаина на этот раз из Бразилии в Бельгию. А может быть, им просто понравился триколор с нашим медведем. В любом случае, день задался, было, над чем посмеяться», — написал он в Facebook.
Ранее бельгийские СМИ сообщили о найденных в порту города Гента 2 тоннах кокаина, который был доставлен из Бразилии. Он был расфасован по брикетам, на некоторых из них изображен логотип «Единой России».
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