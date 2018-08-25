Найденной партии кокаина с лого «ЕР» дали объяснение

«Вот она, слава! Теперь и латиноамериканские наркобароны прослышали о существовании партии «Единая Россия» и даже решили использовать часть нашего логотипа для маскировки очередной партии кокаина на этот раз из Бразилии в Бельгию. А может быть, им просто понравился триколор с нашим медведем. В любом случае, день задался, было, над чем посмеяться», — написал он в Facebook.

Ранее бельгийские СМИ сообщили о найденных в порту города Гента 2 тоннах кокаина, который был доставлен из Бразилии. Он был расфасован по брикетам, на некоторых из них изображен логотип «Единой России».