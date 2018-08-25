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Обналичившие 1 млрд рублей мошенники задержаны в Москве
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В Москве задержана банда, незаконно обналичившая свыше миллиарда рублей 

RT на русском 1 час назад
Фото: pixabay.com
Деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств на сумму более миллиарда рублей, пресечена в Москве, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По её словам, злоумышленники осуществляли незаконные банковские операции в период с 2013 по 2017 год. В деятельности было задействовано более 60 подконтрольных фирм-однодневок. На их расчётные счета переводились финансовые средства «клиентов», при этом за каждую транзакцию взималась комиссия в размере от 9 до 15%.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК, отметила Волк. Полицейские задержали четверых подозреваемых, двое из них отправлены под домашний арест, а ещё двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
В 2014 году сообщалось, что организованной группировке в Москве удалось вывести в «теневой» сектор более 100 млрд рублей.
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