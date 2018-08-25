МВД раскрыло крупную схему обналички

Москве сотрудниками полиции задержаны четыре человека, подозреваемые в незаконном обналичивании более одного миллиарда рублей в составе организованной группы, сообщается на сайте МВД.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, незаконные банковские операции осуществлялись в период с 2013 по 2017 год.

В своей деятельности они задействовали более 60 подконтрольных фирм-«однодневок», на расчетные счета которых переводились деньги «клиентов». Каждая транзакция подразумевала комиссию в размере от 9 до 15%. Доход от этой деятельности составил около 300 млн рублей.

«По выявленному факту ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации», — рассказала Ирина Волк.

Двое задержанных находятся под домашним арестом, двое — под подпиской о невыезде.