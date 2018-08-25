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Самолет из Москвы сел не на ту полосу в Улан-Удэ
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Самолет из Москвы сел не на ту полосу в Улан-Удэ 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Иркутск и направленный из-за тумана на запасной аэродром в Улан-Удэ, при посадке в столице Бурятии по ошибке приземлился на недостроенную взлетно-посадочную полосу. Посадка прошла благополучно, пострадавших нет, рассказали РИА Новости в Восточно-Сибирском Следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.
Ведомство проводит по данному факту доследственную проверку. На место происшествия выезжали следователи.
Накануне директор аэропорта "Байкал" в Улан-Удэ Евгений Сивцов сообщил в "Фейсбуке", что воздушная гавань готовится к облету новой полосы, и что там в тестовом режиме на трое суток включено светосигнальное оборудование. В СКР не уточнили, связана ли с этим посадка самолета "Уральских авиалиний" на строящуюся полосу, передает ТАСС.
В пресс-службе авиакомпании сообщили, что повреждений севший на строящуюся полосу самолет не получил, и что за пассажирами в Улан-Удэ авиакомпания отправила резервный борт. По факту произошедшего в авиакомпании начали внутреннее расследование.
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